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Московский Кремль закроют для посетителей в майские праздники

12:58
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Идет подготовка к параду Победы

Желающим осмотреть достопримечательности московского Кремля в дни майских праздников придется скорректировать свои планы. Доступ туда закроют 7 и 9 мая – из-за подготовки и проведения парада Победы на Красной площади.
Парад Победы в Москве пройдет без иностранных лидеров

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне... Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая до 13.00, а также 9 мая в течение всего дня", - говорится в сообщении Федеральной службы охраны России.

Ранее в ФСО сообщали, что с 23 апреля прекращен допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Заперт действует по 14 мая 2021 года. Причина та же – подготовка к мероприятиям, посвященным 76-й годовщине Победы.

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