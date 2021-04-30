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Назван самый опасный маринад для шашлыка

13:04
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Некоторые рецепты не подходят для теплой погоды

Многие россияне имеют свой "коронный" рецепт приготовления маринада для шашлыка. Однако шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков рекомендовал любителям кисломолочных ингредиентов отказаться от них.
Диетолог поделилась рецептом полезного шашлыка

"Я не советую использовать именно кисломолочные маринады. В мясе или рыбе все-таки находится кровь. При ее соприкосновении с кисломолочкой, если на улице тепло, высока вероятность развития кишечных болезнетворных бактерий. Так что большой риск отравиться. Поэтому я категорически против таких маринадов", - объяснил Крюков.

При этом повар отметил, что кисломолочные продукты в составе маринада действительно делают мясо нежнее, придают ему сладость и карамелизируются при жарке. Но, несмотря на все эти плюсы, в теплую погоду все-таки не стоит рисковать здоровьем, передает "Вечерняя Москва".

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