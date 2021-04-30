Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам

Указ опубликован на сайте Кремля

В пятницу Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам. За особые заслуги перед государством и народом отмечена работа капитана-наставника отдела Департамента безопасности и качества филиала Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке Геннадия Антохина. Тракториста ООО имени Кирова в Ростовской области Александра Бондаренко.

Звание героя труда получили худрук и директор республиканской школы искусств для особо одаренных детей Дагестана Мурада Кажлаева. Управляющий "ОДК-Сатурн" Ярославской области Виктор Поляков. И машинист крана доменного цеха акционерного общества "ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области.

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