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Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

13:19
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Дождь и ветер не прекратятся до утра 1 мая

Жителей столицы предупредили о надвигающейся грозе. В ближайшие часы на Москву обрушатся ливень и сильный ветер. Стихнет все лишь к утру 1 мая.
Москвичей предупредили о дождях с грозами

"В Москве в ближайший час с сохранением до 09 часов 01 мая ожидается дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра с порывами до 18 м/с", - сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Водителям напоминают о необходимости значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями во время грозы опасно, передает "Интерфакс".

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