Песков раскрыл планы на майские праздники

Пресс-секретарю президента придется поработать
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как намерен провести майские праздники.
Представитель Кремля заявил, что в праздничные дни будет не только работать, но и найдет время для отдыха.
"В смешанном режиме. Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами", - передает РИА Новости слова Пескова.
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