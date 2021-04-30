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Песков раскрыл планы на майские праздники

13:24
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Пресс-секретарю президента придется поработать

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как намерен провести майские праздники.
Стало известно о планах Путина на Пасху

Представитель Кремля заявил, что в праздничные дни будет не только работать, но и найдет время для отдыха.

"В смешанном режиме. Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами", - передает РИА Новости слова Пескова.

Ранее в Кремле рассказали, как российский президент Владимир Путин встретит Пасху.

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