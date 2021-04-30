В Кремле не рассматривают сокращения новогодних выходных

Было предположение, что это произойдет из-за продления майских праздников

Увеличение числа нерабочих дней в мае никак не повлияет на продолжительность новогодних праздников. Таких решений в Кремле не принималось, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Гуляем мы не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем мы на фоне того, что коронавирус пока не побежден, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью", -сказал Песков журналистам.

По мнению представителя Кремля, вряд ли объявленные нерабочими майские дни подлежат какой-то компенсации. А информацией о том, что в некоторых российских регионах дни с 4 по 7 мая объявлены рабочими, несмотря на президентский указ, Песков не располагает. По его словам, такие вопросы надо адресовать руководителям на местах, передает ТАСС.

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