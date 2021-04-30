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Алиса Аршавина: "У младшей дочки из-за папы прописки нет"

13:55
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Бывшая жена футболиста может остаться без жилплощади

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала, что ее младшая дочь живет без прописки, пока экс-супруг и его мама выселяют многодетную мать из дома.

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Аршавина уверяет, что сейчас у нее практически нет средств к существованию, и, если бывшая свекровь сможет забрать у нее дом, то Алиса с детьми останется на улице. Сейчас женщина живет в доме, который оформлен на мать футболиста. Споры из-за недвижимости длятся не один месяц, передает "СтарХит".

"Я защищаю своих детей и маму, на себя сил уже не хватает. Как я работать пойду? У меня ведь у младшей дочери даже прописки нет. Папа не прописывает, а мне некуда. У меня только мамина квартира в 38 квадратных метров", - пожаловалась Алиса.

Ранее стало известно, что у женщины обнаружили аутоиммунный некроз. Некоторое время она находилась в коме, но врачам удалось спасти ее жизнь.

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