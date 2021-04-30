Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Каспийском регионе

Глава государства провел совещание в режиме видеоконференции

Владимир Путин в пятницу в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В центре внимания - ситуация в Каспийском регионе.

Он имеет крайне важное значение для России, напомнил президент. Сотрудничество в рамках каспийской пятерки стран касается как экономических вопросов, так и обеспечения безопасности. Реализуются крупные проекты в области энергетики - и в планах не просто довести их до конца, но и расширить экономическую деятельность.

"И, разумеется, мы отдаём себе отчёт в том, что одним из наших соседей в рамках каспийской "пятёрки" является Иран. Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объёме все планы, которые мы для себя имеем в виду", - отметил Путин.

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