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Пожарные в Екатеринбурге сняли девочку с карниза 17-го этажа

14:01
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Ребенок спасался от огня

Пожарные в Екатеринбурге спасли 11-летнюю девочку, которая пряталась от огня на карнизе 17-го этажа. Остальные жильцы здания, в котором произошло возгорание, эвакуировались до приезда спасателей.
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Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Колмогорова поступило утром 30 апреля. На площади 10 метров в квартире горели личные вещи.

"Наши подразделения прибыли на место пожара через шесть минут после поступления вызова. Поднялись на 17-й этаж. Чтобы попасть в квартиру, пришлось использовать специнструмент. После того, как они в квартиру проникли, девочку с карниза сняли, при помощи маски-самоспасателя вывели ее на улицу и передали бригаде медиков", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области.

Как отмечается в сообщении, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них шестеро детей. В тушении были задействованы девять единиц пожарной техники и 31 человек личного состава. В течение 20 минут пожарные ликвидировали открытое горение, хотя их работе мешало очень сильное задымление, передает РИА Новости.

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