Синоптики рассказали о погоде в майские праздники

Будут как теплые, так и прохладные дни

Москвичей ожидает переменчивая погода. На праздничной неделе в городе то солнечно, то дождливо.

И если первого мая будет ясно и сухо, то уже на следующий день в столицу придут атлантические циклоны. Они принесут с собой ливни с грозами и резкое понижение температуры, сообщает "ТВ Центр".

По прогнозам, самым холодным днем станет четвертое мая. Тогда воздух прогреется только до 8 градусов, а ночью и вовсе возможны заморозки. И только ко Дню Победы в Москву вернется долгожданное весеннее тепло.

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