Экс-бойфренд Бузовой создаст шоу для "разбитых сердец"

Давид Манукян рассказал о творческих планах

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян решил создать собственное шоу "Красотка", в котором он будет помогать девушкам с разбитым сердцем залечивать душевные раны и обретать уверенность в себе.

"Судя по тем сообщениям, которые мои подписчицы присылают мне в директ, у многих девушек есть неуверенность в себе, травмы после расставания или предательства, и они начинают искать недостатки в себе, загонять себя в комплексы", - рассказал Манукян.

По словам блогера, сутью будущего проекта станет перевоплощение участниц. Манукян уверен, что это не только поможет девушкам почувствовать себя увереннее, но и станет хорошим примером для других женщин, попавших в схожую жизненную ситуацию, передает Peopletalk.

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