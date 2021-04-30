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Путин рассчитывает на полное восстановление ядерной сделки с Ираном

14:32
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Это позволит выстраивать полноценные отношения в рамках "каспийского клуба"

Каспийский регион очень важен для России. Речь идет не только об экономической деятельности и взаимодействии с ближайшими партнерами и союзниками, но и о вопросах безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
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Глава государства напомнил, что одним из соседей России по каспийской "пятерке" является Иран. Сейчас идут активные переговоры  по иранской ядерной программе, отметил Путин.

"Надеюсь, что все, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия реализует на этой территории масштабные проекты, в том числе в области энергетики. Есть планы довести их до конца и расширить экономическую деятельность, приводит слова российского лидера ТАСС.

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