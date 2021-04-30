Путин рассчитывает на полное восстановление ядерной сделки с Ираном

Это позволит выстраивать полноценные отношения в рамках "каспийского клуба"

Каспийский регион очень важен для России. Речь идет не только об экономической деятельности и взаимодействии с ближайшими партнерами и союзниками, но и о вопросах безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что одним из соседей России по каспийской "пятерке" является Иран. Сейчас идут активные переговоры по иранской ядерной программе, отметил Путин.

"Надеюсь, что все, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия реализует на этой территории масштабные проекты, в том числе в области энергетики. Есть планы довести их до конца и расширить экономическую деятельность, приводит слова российского лидера ТАСС.

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