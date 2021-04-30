Минфин оценил перспективы введения минимальных цен на весь алкоголь

Будет ли принята эта мера в ближайшее время?

В Министерстве финансов сообщили, что на данный момент нельзя говорить о введении на весь алкоголь в России минимальных розничных цен.

"Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции может обсуждаться только после утверждения указанных изменений на площадке ЕАЭС", -уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Там добавили, что договор ЕАЭС - документ наднациональный.

Бизнес-сообщество неоднократно обращалось к властям с просьбами установить МРЦ на алкогольную продукцию. В Минфине же подчеркивают, что указанные изменения предоставляют только право, а не обязанность государственного ценового регулирования.

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