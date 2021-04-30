Минфин оценил перспективы введения минимальных цен на весь алкоголь

Будет ли принята эта мера в ближайшее время?
В Министерстве финансов сообщили, что на данный момент нельзя говорить о введении на весь алкоголь в России минимальных розничных цен.
"Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции может обсуждаться только после утверждения указанных изменений на площадке ЕАЭС", -уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Там добавили, что договор ЕАЭС - документ наднациональный.
Бизнес-сообщество неоднократно обращалось к властям с просьбами установить МРЦ на алкогольную продукцию. В Минфине же подчеркивают, что указанные изменения предоставляют только право, а не обязанность государственного ценового регулирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram