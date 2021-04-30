"Привет футбольной юности": Петров пошутил про падение на красной дорожке

Актер прокомментировал инцидент на закрытии ММКФ

Российский актер Александр Петров упал на ковровой дорожке на закрытии Московского международного кинофестиваля.

Видео с падением артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На кадрах видно, как Петров идет по ковровой дорожке, но спотыкается и падает. После этого артист быстро поднимается и продолжает позировать фотографам с улыбкой.

"Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности на закрытии ММКФ", - подписал видео Петров.

Поклонники поддержали актера: "Точно! Очень похоже"; "Я, когда пытаюсь быть на пафосе, но получается как обычно"; "Надо было шпагат сделать".

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