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"Внушительные объемы": Эрдоган - о поставках "Спутника V" в Турцию

14:45
  • пятница
  • 30 апреля 2021

В республике не ожидают проблем с вакцинами

Турция ожидает от России внушительных объемов разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в эфире канала NTV.

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"Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина "Спутник V". Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом Владимиром Путиным", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что проблем с вакцинами у Турции нет, помимо России есть договоренности о поставках с Германией.

"Не принимаю никаких домыслов на этот счет", - заявил турецкий лидер, уточнив: его страна работает и над собственным препаратом.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Чартерное и регулярное сообщение прекращено с 15 апреля по 1 июня.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 97,6%.

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