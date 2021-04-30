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Еврокомиссия уличила Apple в антимонопольных нарушениях

14:56
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Компании грозит штраф

В адрес американской компании Apple поступили обвинения со стороны Еврокомиссии - фирму заподозрили в нарушении европейских антимонопольных норм в сфере музыкального стриминга.
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Уточняется, что из-за сложившейся ситуации европейские стриминговые платформы теряют деньги. Apple грозят штрафом в 10% от годового дохода.

Система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store, заметили в Еврокомиссии, завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ за счет 30% комиссии. Ее Apple берет за стриминг их контента.

Подобный расклад подрывает конкуренцию в ЕС, уверена Еврокомиссия.

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