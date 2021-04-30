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Ректор РХТУ Мажуга отметил необходимость бизнеса вместе с вузами воспитывать кадры будущего

15:04
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Нужно выстроить новую систему взаимоотношений образовательных учреждений и предприятий

Сейчас все решают молодые перспективные кадры, заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга, призвав выстроить новую систему взаимоотношений вузов и предприятий.

По его словам, компании фактически вместе с университетами должны воспитывать своих будущих работников.

"Решают все молодые перспективные кадры, решают все выпускники, которые готовы работать по специальности. Но не всегда у них получается найти такую работу, за которую еще и будут платить достойную зарплату", - отметил ректор РХТУ.

Александр Мажуга считает, что пора изменить ситуацию – чтобы организации не смотрели на выпускников образовательных учреждений "как на кота в мешке".

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