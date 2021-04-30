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Собянин открыл на mos.ru проект "Слово солдата Победы"

15:03
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Сайт будет постоянно пополняться новыми видео- и фотоматериалами о солдатах Победы

Сергей Собянин открыл на портале mos.ru проект "Слово солдата Победы". Об этом мэр Москвы сообщил на своем персональном сайте.

"76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. Много воды утекло с тех пор, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. Но хотя время неумолимо, среди нас до сих пор живут несгибаемые фронтовики, самому "молодому" из которых уже больше 90 лет. В рамках проекта "Слово солдата Победы" мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ", - написал Собянин.

Мэр уточнил, что сайт проекта открывается в пятницу, 30 апреля. Он будет постоянно пополняться новыми видеоматериалами и фотографиями солдат Победы.

Ранее в пятницу Собянин открыл сезон фонтанов в столице в ходе посещения самого молодого столичного парка культуры "Ходынское поле".

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