Депутат Мосгордумы Козлов: Городские онлайн-сервисы вместе с соцсетями помогут быстрее найти пропавших животных

Парламентарий напомнил хозяевам животных о должном уходе за питомцами

Благодаря городским онлайн-сервисам и соцсетям москвичи смогут быстрее находить пропавших питомцев. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он отметил, что если несколько лет назад на животных для идентификации вешали медальоны или бирки с данными, то уже сейчас самым надежным способом зарегистрировать пушистого любимца стало чипирование. В чипе имеется вся нужная информация, в том числе прививочный сертификат. Все это нужно в первую очередь для поиска "потеряшек".

"Сегодня в Москве работает городской портал "Хвосты и лапки", через который можно разыскать своих питомцев. Также актуальный для города способ поиска - социальные сети, посты в районных и тематических группах", - заявил депутат.

Также он напомнил владельцам бойцовых собак о правилах выгула и содержания в городских квартирах таких питомцев.

"Правительством России определен список "потенциально опасных собак", в нем 12 пород. Для них есть строгие правила: выгуливать можно только в наморднике и на поводке. Я за то, чтобы на бойцовых собак нужно было получать разрешение. На холодное оружие нужно же разрешение, и в случае с бойцовыми собаками человек должен получать разрешение на их содержание", - считает парламентарий.

Козлов упомянул и об инициативе, которую депутаты городского парламента уже направили в Госдуму, согласно которой хозяевам кошек могут запретить удалять животным когти без медицинских на то показаний.

"После этой манипуляции животные остаются инвалидами на всю жизнь - они не могут вновь полноценно ходить и бегать. Эту операцию запретили уже многие страны, в России этот вопрос рассматривается Госдумой - приятно, что именно Мосгордума стала инициатором этого проекта", - объяснил депутат.

Он добавил, что в России существует уголовное наказание за жестокое обращение с животными, и призвал всех, кто стал свидетелем подобного, незамедлительно обращаться в полицию.

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