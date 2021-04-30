ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Козлов: Городские онлайн-сервисы вместе с соцсетями помогут быстрее найти пропавших животных

15:23
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Парламентарий напомнил хозяевам животных о должном уходе за питомцами

Благодаря городским онлайн-сервисам и соцсетям москвичи смогут быстрее находить пропавших питомцев. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Депутат-живодер исключен из "Единой России"
Россия начала производить вакцину от коронавируса для животных

Он отметил, что если несколько лет назад на животных для идентификации вешали медальоны или бирки с данными, то уже сейчас самым надежным способом зарегистрировать пушистого любимца стало чипирование. В чипе имеется вся нужная информация, в том числе прививочный сертификат. Все это нужно в первую очередь для поиска "потеряшек".

"Сегодня в Москве работает городской портал "Хвосты и лапки", через который можно разыскать своих питомцев. Также актуальный для города способ поиска - социальные сети, посты в районных и тематических группах", - заявил депутат.

Также он напомнил владельцам бойцовых собак о правилах выгула и содержания в городских квартирах таких питомцев.

"Правительством России определен список "потенциально опасных собак", в нем 12 пород. Для них есть строгие правила: выгуливать можно только в наморднике и на поводке. Я за то, чтобы на бойцовых собак нужно было получать разрешение. На холодное оружие нужно же разрешение, и в случае с бойцовыми собаками человек должен получать разрешение на их содержание", - считает парламентарий.

Козлов упомянул и об инициативе, которую депутаты городского парламента уже направили в Госдуму, согласно которой хозяевам кошек могут запретить удалять животным когти без медицинских на то показаний.

"После этой манипуляции животные остаются инвалидами на всю жизнь - они не могут вновь полноценно ходить и бегать. Эту операцию запретили уже многие страны, в России этот вопрос рассматривается Госдумой - приятно, что именно Мосгордума стала инициатором этого проекта", - объяснил депутат.

Он добавил, что в России существует уголовное наказание за жестокое обращение с животными, и призвал всех, кто стал свидетелем подобного, незамедлительно обращаться в полицию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Бездомные собаки в клетках
Бездомные собаки в клетках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.