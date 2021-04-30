Суд вынес приговор лжесвидетелю по делу Ефремова

Его признали виновным

Теван Бадасян был признан Пресненским судом Москвы виновным в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре столицы. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Мужчину приговорили к году исправительных работ. В приговоре сказано, что он дал ложные показания, чтобы помочь Ефремову избежать уголовной ответственности.

Обвинение требовал наказания в виде года и 10 месяцев исправительных работ. Обвиняемый просил его оправдать.

8 июня 2020 года Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии на Садовом кольце, в ДТП погиб водитель второго автомобиля Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 лет.

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