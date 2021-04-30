Киев без предупреждения прекратил пропуск через КПП в Донбассе

"Станица Луганская" - единственный пункт пропуска в ЛНР

Киев без предупреждения закрыл КПП "Станица Луганская" - единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР. Сообщение появилось на сайте министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Украинской стороной в одностороннем порядке без предварительного уведомления с 12.00 30 апреля текущего года прекращено осуществление пропуска граждан с/на временно подконтрольную Украине территорию через временный пункт пропуска "Станица Луганская", - говорится в сообщении МГБ.

Киев ввел пропускной режим с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса в 2015 году. Въезд и выезд из ДНР и ЛНР возможен только через КПП. В ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, передает РИА Новости.

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