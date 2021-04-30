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Силуанов заявил о снижении безработицы в России

16:30
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Ситуация стабилизируется, несмотря на пандемию

В ходе лекции в Финансовом университете министр финансов России Антон Силуанов оценил ситуацию с безработицей в стране.
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"Сейчас, несмотря на такой жесточайший локдаун, она уже достигла уровня чуть более 5%, то есть мы выходим на нормальные уровни занятости", - приводит слова главы Минфина ТАСС.

Он добавил, что уровень инфляции в настоящее время составляет около 5-6%, к концу года этот показатель может снизиться до 4%.

Согласно мартовским официальным данным Минтруда, в России были зарегистрированы 2,1 миллиона безработных. Прежде глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2020 года показатели безработицы оказались лучше ожиданий.

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