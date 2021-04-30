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Самый дорогой для посуточной аренды коттедж нашли в Сочи

15:46
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Цены традиционно взлетают на майские праздники

Согласно данным, которые в своем исследовании приводит ЦИАН, в российских регионах стоимость аренды коттеджа на майские праздники в может превышать 500 тысяч рублей в сутки. Результатами исследования делится ТАСС.

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В материалах сказано, что в этот период стандартные ценники поднимаются на 20-50%.

Самое дорогое предложение - трехэтажная вилла с шестью спальнями в Сочи. За сутки там просят 500 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге заняло домовладение из двух коттеджей в Ленинградской области - 300 тысяч рублей в сутки. Замкнул тройку двухэтажный коттедж в границах Москвы рядом с Серебряным бором. Цена вопроса - 250 тысяч рублей в сутки.

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