Психологи объяснили нежелание россиян заводить семью

Современная жизнь диктует свои условия

В современном мире молодые мужчины и женщины все чаще откладывают создание семьи и стараются реализоваться в карьере или уделять больше времени своим хобби. Почему так происходит и не грозит ли институту семьи крах, рассказали психологи.

С ростом уровня жизни выросли и требования, предъявляемые современным взрослым людям. В наше время человек становится полностью самодостаточным ближе к 30 годам, а потому многие не спешат обзаводиться семьей раньше этого возраста. Усовершенствовались и элементы быта: больше не нужно вступать в брак, чтобы содержать себя и свое жилье, многие хлопоты по дому можно переложить на современную технику.

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, комментируя смену приоритетов в обществе, отметил, что хоть в России эти тенденции пока и не достигли таких масштабов, как в Европе или Америке, но тоже набирают обороты. По его словам, сейчас молодые люди "во главу угла ставят гедонизм и эгоцентризм" и не хотят "обременять себя лишними заботами" и "дополнительной ответственностью".

"Сначала это привело к распространению так называемых "гражданских браков" ("зачем нужен штамп в паспорте?"), затем – к резкому снижению рождаемости даже в тех странах, где высокий уровень подушевого дохода, и вот уже активное развитие получает идеология child-free – сознательного отказа от деторождения. Мир таких людей крутится вокруг них и только ради них. Их идол – пресловутая "свобода", которую каждый понимает, как хочет. Главное, что любое обременение, любая ответственность и любая обязанность воспринимается ими как прямая угроза своей "свободе", а значит и всему их мировоззрению", - заявил Иванов.

Семейный психолог Екатерина Усатюк отметила, что современные девушки стали более "разборчивы" при выборе спутника жизни – им важно, чтобы мужчина поддерживал их и стремился к лучшему вместе. "Если девушки бегут, стараясь не упустить возможности в саморазвитии, то у них остается меньше времени на быт и заботу. Мужчины как часть системы, на этот бег реагируют: если я не получу необходимого комфорта, заботы и времени, то и своим временем делиться не буду. Зачем заключать брак и планировать детей?! И, конечно же, наоборот", - считает она.

Эксперт Александр Ярошевский добавил, что некоторые молодые люди не спешат строить отношения, пока не будут полностью независимы в финансовом плане. Однако, добившись карьерных высот, они обнаруживают, что так и не научились межличностному общению. "На частных приёмах встречаются молодые люди, которые, уже имея успехи в работе, никак не могут завести семью. Необходимо гораздо большее: опыт в близких отношениях, умение договориться, проявление заботы о человеке, считаться с его личным пространством. А откуда у человека опыт в таких отношениях, когда он последние пять лет занимался только бизнесом и больше ничем?" - поделился наблюдениями специалист.

Также одной из популярных причин отказа от собственной семьи является негативный опыт родителей, считает психолог Елена Прекрасная. Во многих семьях матери самостоятельно растили дочерей, тем самым формируя в голове у девочек образ мужчины как ненадежного партнера, способного причинить боль. При этом полные семьи также не являются гарантом семейного счастья, ведь зачастую отцы заняты своими делами, а мамы говорят, что главное в жизни - учиться и найти хорошую работу. При этом мало кто из них транслирует мысли про счастье. Также многие браки сохранялись ради детей, а ребёнок вырастает и понимает, что не хочет повторять родительский сценарий и лучше уйти во что-то другое, передают "АН".

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