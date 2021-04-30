ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил ветеранов с Днем Победы

15:36
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Президент назвал 9 Мая святым праздником для всех россиян

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Днем Победы.
Собянин открыл на mos.ru проект "Слово солдата Победы"

"Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин в своем послании также отметил важность проекта "Слово солдата Победы", который в пятницу заработал на сайте mos.ru.

"Собранные в архиве воспоминания ветеранов, их рассказы о драматических событиях самой жестокой войны XX столетия, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую, нравственную, человеческую ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа", - добавил президент.

Ранее о проекте "Слово солдата Победы" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сайт будет постоянно пополняться новыми материалами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Путин общается с ветеранами
Владимир Путин общается с ветеранами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.