Путин поздравил ветеранов с Днем Победы

Президент назвал 9 Мая святым праздником для всех россиян

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Днем Победы.

"Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин в своем послании также отметил важность проекта "Слово солдата Победы", который в пятницу заработал на сайте mos.ru.

"Собранные в архиве воспоминания ветеранов, их рассказы о драматических событиях самой жестокой войны XX столетия, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую, нравственную, человеческую ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа", - добавил президент.

Ранее о проекте "Слово солдата Победы" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сайт будет постоянно пополняться новыми материалами.

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