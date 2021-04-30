В Киргизии заявили о 31 погибшем в конфликте с Таджикистаном

Пострадали более 120 гражданских лиц
Заместитель министра здравоохранения Киргизии Элиза Солтонбекова заявила на пресс-конференции, что в ходе конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 человек, передает РИА "Новости".
"Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 154 человек", - уточнила замминистра, добавив, что 121 человек - гражданские.
В четверг между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана произошел конфликт, он перерос в вооруженное противостояние военных. Перестрелки длились более шести часов.
Вечером страны договорились о прекращении огня, войска были отведены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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