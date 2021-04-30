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Польша признала нарушение воздушной границы Белоруссии

15:45
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Варшава заявила, что это произошло непреднамеренно

Оперативное командование вооруженных сил Польши признало факт нарушения воздушного пространства Белоруссии. В Варшаве заверяют, что инцидент носил случайный характер.
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Минобороны Белоруссии ранее заявило о нарушении государственной границы со стороны Польши. Как сообщили в военном веодмтсве, вертолет Ми-24 в течение минуты находился в районе белорусских населенных пунктов Козловичи и Теребунь.

"29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер", - ответили на обвинения Минска в командовании польских ВС.

Минобороны Белоруссии 30 апреля в связи с инцидентом вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. Дипломату также напомнили, что Варшава до сих пор не объяснилась по поводу нарушения госграницы Белоруссии 12 апреля нынешнего года, передает ТАСС.

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