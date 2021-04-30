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МИД обвинил Прагу в "ударе по детям"

15:54
  • пятница
  • 30 апреля 2021

В городе закрывается школа при посольстве России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с работой школы при посольстве России в Праге.
Кремль отказался терпеть выходки Чехии и других стран

На прошлой неделе родители учащихся образовательного учреждения при дипмиссии получили уведомления о том, что школа после 30 мая будет ликвидирована, всего там учатся около 400 детей.

"Тем самым в Праге наносят удар по детям, не давая им возможности нормально завершить учебный год, сдать экзамены в старших классах, включая ЕГЭ", - приводит слова Захаровой РБК.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что Чехия "ведет себя мерзко и подло", "идет в русле разверстой провокационной кампании".

Решение, заключила Захарова, будет найти очень непросто.

Отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году. Страны обменялись дипломатическими санкциями, выслав дипломатов.

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