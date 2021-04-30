"Держись, дружочек!" Знаменитости поддержали Аниту Цой после смерти мамы

Элоиза Санхымовна умерла в возрасте 76 лет
Певица Анита Цой в пятницу сообщила о смерти своей мамы. Элоиза Санхымовна скончалась в возрасте 76 лет. О причинах смерти женщины пока не сообщается.
"15.07.1944 - 29.04.2021", - коротко подписала видеоролик с фотографиями мамы Анита Цой.
Подписчики и коллеги по шоу-бизнесу выразили Аните Цой свои соболезнования.
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"Аниточка, родная, соболезную", - написала певица Зара.
"Аниточка, соболезную, держись, дружочек!" – оставила комментарий под публикацией артистка Наташа Королева.
"Мои глубочайшие соболезнования", - поддержал коллегу певец Николай Басков.
"Мамочки, мамочки, держитесь", - обратилась к Цой певица Слава.
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