"Держись, дружочек!" Знаменитости поддержали Аниту Цой после смерти мамы

Элоиза Санхымовна умерла в возрасте 76 лет

Певица Анита Цой в пятницу сообщила о смерти своей мамы. Элоиза Санхымовна скончалась в возрасте 76 лет. О причинах смерти женщины пока не сообщается.

"15.07.1944 - 29.04.2021", - коротко подписала видеоролик с фотографиями мамы Анита Цой.

Подписчики и коллеги по шоу-бизнесу выразили Аните Цой свои соболезнования.

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"Аниточка, родная, соболезную", - написала певица Зара. "Аниточка, соболезную, держись, дружочек!" – оставила комментарий под публикацией артистка Наташа Королева. "Мои глубочайшие соболезнования", - поддержал коллегу певец Николай Басков. "Мамочки, мамочки, держитесь", - обратилась к Цой певица Слава.

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