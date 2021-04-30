В Госдуме объяснили, как Twitter избавиться от санкций

Соцсеть вряд ли успеет в обозначенные сроки удалить запрещенный контент

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин написал у себя в Telegram, что для снятия всех ограничений социальной сети Twitter достаточно сделать заявление о намерении соблюдать российское законодательство.

Как заметил депутат, площадка точно не успеет до 15 мая удалить весь выявленный там противоправный контент - но пусть хотя бы четко обозначит сроки, к которым готова сделать это.

"Что по этому поводу думают в РКН, я не знаю, однако ведомство, очевидно, настроено мягко - об этом говорит та же отсрочка для удаления запрещенного контента", - добавил парламентарий.

Он при этом заметил, что Twitter идет на контакт с российскими властями и пытается договариваться.

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