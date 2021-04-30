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Турция одобрила "Спутник V" для экстренного применения

16:25
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры

Российский фонд прямых инвестиций сообщил у себя на сайте, что Турция официально стала 63-й страной, одобрившей применение разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".
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"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сказано в сообщении.

Как пишет агентство Anadolu, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил следующее: "По итогам исследования выдано разрешение на экстренное использование "Спутника V".

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что республика ожидает от России внушительного объема поставок "Спутника V", вопрос он намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Чартерное и регулярное сообщение прекращено с 15 апреля по 1 июня.

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