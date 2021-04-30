Как россияне готовятся к празднованию Дня Победы

К 9 Мая приурочено множество памятных акций и мероприятий - они пройдут очно и онлайн

Подготовка к 9 Мая идет полным ходом, конечно, с учетом сегодняшних реалий. Солдаты и офицеры отрабатывают парадный шаг, артиллеристы готовят установки для праздничных салютов, строители заканчивают работы по приведению в порядок мемориалов.

Это прежде всего их праздник. Тех, кто в ожесточенных боях, не жалея себя, ковал Великую Победу. Сегодня самым младшим ветеранам уже за 90. Фронтовику Эльмару Пелло на днях исполнилось 100 лет. Но кроме юбилея, еще и День Победы. В честь двойного праздника военные провели для ветерана мини-парад.

Эльмар Юганович гордость небольшого села Сокур в Новосибирской области. Он отправился на фронт в 1942 году. В первом бою был контужен, но быстро вернулся в строй. Освобождал Великие Луки, Псковщину, Прибалтику, оборонял Ленинград. Дошел до Восточной Пруссии. Хорошо помнит, как в начале мая 1945 года командир полка поднял всех по тревоге.

"Все сразу к оружию и встали. А он идет мимо и смеется. Мы думаем: "Чего он смеется, ничего не говорит?" А потом он сказал: "Ребята, ура, война кончилась". Из всего своего оружия все стреляли", - вспоминает Эльмар Пелло, ветеран Великой Отечественной войны.

Акция "Парад у дома" проходит по всей стране. Тем, кто в войну прошагал пол-Европы сегодня передвигаться уже нелегко. Федору Рыхлову - 94, Алексею Иванову - 96. Сводный хор Кантемировской дивизии доставил праздничный концерт прямо под их окна. После выступления фронтовикам вручили памятные подарки.

Евгений Чекменов воевал на Ленинградском, Закавказском и Юго-Западных фронтах, в пехоте и ПВО. Ему тяжело ходить, но торжества, устроенные юнармейцами, пропустить не смог. Песни военных лет, мини-парад. Общение с ветераном – это праздник и для молодого поколения. Где и когда еще услышишь из первых уст, как в мае 1945 года встречали Победу.

"Торжества были неимоверные. Все войска, которые находились и в боевых частях, и в ПВО, и в тылу практически, можно сказать, бросили свое положение, стали торжествовать, восхищаться, но потом быстро собрались", - рассказал Евгений Чекменов, ветеран Великой Отечественной войны.

"Диктант Победы" - еще одна акция, которая, скорее всего, станет хорошей традицией на 9 Мая. Она проводится в третий раз, но уже собрала более миллиона человек по всему миру. На этой неделе проверить свои знания истории Великой Отечественной можно было как на специальных площадках (их организовали более 15 тысяч в 80 странах мира), так и онлайн. Результаты огласят 24 июня. А на улицах начали раздавать георгиевские ленты. Волонтеры рассказывают, как правильно носить символ Победы.

- Многие носят ее, видели, наверное, на антеннах, вешают на машины. Кто-то даже шнурки завязывает. Мы, конечно, рекомендуем в первую очередь носить с гордостью у сердца как символ памяти.

Акция "Георгиевская лента" - международная. 30 тысяч волонтеров будут раздавать символ Победы в полутора тысячах населенных пунктов в России и за рубежом.

"В этом послании - все. В этом послании и Парад Победы, и воинская почесть, и память. И, если человек причастен к этой акции, то это очень много - это не просто кусочек ткани, а элемент культуры. Мы будем носить эту ленту с высоко поднятой головой", - сказал Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА "Россия сегодня".

Еще одна международная акция – "Сад Победы". Её цель - высадить 27 миллионов деревьев по количеству жертв, которые понес Советский Союз в годы Второй мировой войны. Во Владивостоке уже появился сквер, посвященный фронтовику и почетному гражданину города Якову Кану.

"Это замечательно, что мы помним наших ветеранов, и мы гордимся ими. Это, конечно, делается, в преддверии 9 Мая, но мы надеемся, что это и дальше будет продолжаться", - сказала Ирина Самойленко, замдиректора молодежного ресурсного центра Владивостока.

Из-за эпидемии коронавируса акция "Бессмертный полк" в этом году 9 Мая снова пройдет в онлайн-режиме. А вот парады - в обычном. Военные уже репетируют торжественные маневры в городах нашей страны. Для многих участие в марше - большая честь, и возможность отдать дань памяти своим дедам и прадедам.

"Дедушка по отцу, он старший лейтенант был. Он был ранен. На поле боя его забыли. Он некоторое время лежал на поле боя. Потом уже, через какое-то время его оттуда вытащили", - рассказал Евгений Иванов, концертмейстер военного оркестра.

В Москве на этой неделе прошла первая ночная репетиция Парада Победы на Красной площади. Более 12 тысяч военнослужащих. Около 200 единиц техники. Для многих москвичей и гостей столицы это редкая возможность вблизи рассмотреть, как легендарный Т-34, который возглавит колонну, так и новейшие танки Т-14 "Армата".

- Мы в восторге, мы каждый год присутствуем, да. Мы очень рады за нашу армию, за нашу страну - гордимся, любим её, поддерживаем во всём. За наших ребят. И поздравляем всех с наступающим праздником. - Очень впечатляет. Особенно вот этого молодого москвича. Первый раз пришел на парад и очень доволен.

Это уже 12-я тренировка парадных расчетов. Предыдущие проводились на специальной площадке в подмосковном Алабине. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет на следующей неделе во вторник, генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Александр Огородников. "В Центре событий". "ТВ Центр".

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