Борьба за корону: шахматная доска вновь становится политической ареной

Скоро россиянин поборется за звание чемпиона мира, но ему уже пытаются помешать

На неделе случилось фактически небывалое - поляк на должности извинился перед русскими. Президент польской федерации шашек Дамиан Решка принес официальные извинения России - во время финального матча чемпионата мира, вот прямо во время игры, в режиме прямой трансляции со стола убрали российский флаг.

Причем в предыдущие три дня триколор никого не смущал, но потом, по распоряжению президента WADA, организаторы его сняли. Потому что в противном случае Всемирное антидопинговое агентство грозило в тот же день исключить международную федерацию шашек.

При этом надо отдать должное сопернице нашей Тансыккужиной - польская спортсменка Наталья Садовская в знак солидарности убрала флаг своей страны со стола. И обычные поляки ее массово поддержали. Очевидно, под их давлением Решка и извинился. А так да, - спорт, конечно, вне политики.

Увы, ни о какой честной игре в таких условиях говорить уже не приходится. И это особенно важно сейчас, когда России скоро предстоит борьба за шахматную корону мира. Россиянин Ян Непомнящий досрочно победил на турнире претендентов и в конце этого года сразится с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира по шахматам.

С 2013 года никто не может его победить, и вот теперь очередной шанс выпадает россиянину, что само по себе говорит о высочайшем уровне его мастерства. Впереди главный матч в карьере, который пройдет в ноябре в Дубае.

"Шансы, мне кажется, нормальные. Любой матч это всегда плюс-минус, пятьдесят на пятьдесят. Понятно, что действующий чемпион всегда фаворит. Почти в любом случае. У нас довольно длинная история за доской. Мы давно друг друга знаем. Так что будет интересный матч", - отметил сам российский гроссмейстер.

А вот что сказал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов: "Пожелаем удачи Яну, чтобы он успешно сыграл с Карлсеном. Задача предстоит очень непростая. Карлсен - серьезнейший соперник".

Чтобы понять значение чемпиона мира по шахматам, надо осознать, что соревнования идут с 1886 года, а чемпионов всего 16, напомнил Кирилл Зангалис, PR -директор Федерации шахмат России.

И потому каждый такой матч становится борьбой за интеллектуальное мировое лидерство. "Шахматная горячка" охватила Советский Союз в 1925-ом. Именно тогда, благодаря кинематографу, в моду вошла одежда в клетку, да и сама игра. В немой советской комедии сыграли суперзвезды шахмат, в том числе чемпион мира кубинец Хосе-Рауль Капабланка. Через два года, в 27-ом, титул впервые заберет Александр Алехин, русский эмигрант со сложной судьбой. После Второй мировой войны уже советские гроссмейстеры по умолчанию лучшие на протяжении десятилетий. А в США к началу 70-ых на советских же журналах вырастает игрок Бобби Фишер, способный бросить вызов чемпиону Борису Спасскому. Бой умов становится важнее гонки вооружений.

"В каком-то смысле - это не лично я играю против Спасского. Потому что мне плевать, против кого я играю. Он просто еще один противник. Но эта игра против русских. И, знаете, против всей той лжи, которую они говорят", - так в свое время говорил Фишер.

А ведь эпоха Брежнева и Никсона считается временем разрядки. На деле Третья мировая разгорелась на шахматной доске. Пусть даже сами игроки этого не хотели, матч превратили в показательную борьбу за интеллектуальное превосходство США над Советским Союзом.

"На Соединенные Штаты на этот матч были куплены права. Приличные по тем временам деньги. Шла прямая трансляция партий матча Спасский-Фишер. Что важно, просто так они не стали бы это делать. Эти трансляции собирали очень хорошие рейтинги. Все мечтали, предвкушали победу Фишера", - вспомнил заслуженный тренер Сергей Макарычев.

А когда Фишер победил, измучив Спасского скандальным нравом и заставив играть в небольшом кабинете для настольного тенниса, потому что мешали посторонние звуки, на короткий момент по популярности он превратился в рок-звезду. А проигравших русских показывали по американскому телевидению.

Впрочем, последними все равно смеялись наши, никто, кроме самородка Фишера, так и не смог обыграть школу советских гроссмейстеров. Шахматную корону вернул Анатолий Карпов, а потом еще и триумфально подтвердил свое превосходство в 1978-ом. Тогда весь западный мир поддерживал его друга - бывшего советского шахматиста Виктора Корчного, который остался в Европе и пересел на другую сторону шахматной доски.

"Карпов вел, если я не ошибаюсь, со счетом 5-2. А там был матч до шести побед. И Корчной сравнял счет 5-5, представляете, какое давление. И нельзя сказать, что на него весь мир западный давил и вот Анатолий Евгенич сломался. Ведь не сломался же, выиграл", - рассказал Зангалис.

Шахматистам действительно приходится держать удар, сохраняя абсолютное спокойствие к любым провокациям.

"Есть шахматисты возбудимые, которые реагируют на звуки, поведение зала, публики. Я где-то минут через 15-20 отключаюсь, меня вообще не интересует. Они могут кричать, я могу сидеть, спокойно думать", - описал свой опыт Карпов.

Казалось бы, все это в прошлом - спорт вне политики. Но на деле - все продолжается. В 2016-ом обыграть Магнуса Карлсена мог россиянин Сергей Карякин. Он даже поначалу побеждал по партиям. Последний раз шахматы так будоражили, когда играли Карпов с Каспаровым. Один даже пошел на политическую провокацию, выставив рядом триколор, по факту являясь советским спортсменом.

Но теперь игра в оппозицию завела великого чемпиона еще дальше. Зная, что молодые российские шахматисты разбирают его партии по ходам, Каспаров в разгар матча начал публично принижать заслуги Карякина.

"Карякин выиграл восьмую партию, имел преимущество в девятой. Было ощущение, что Карлсен поплыл. И еще, казалось бы, удар, который Сережа не нанес, и все. Ну и конечно, тогда все подумали, даже я, мнительный человек, личный менеджер и друг Сережи, у меня закралась мысль, неужели мы это сделаем. С трудом верилось, а многие уже были оптимистично настроены - что все, выиграет матч. Ну вот тогда от Каспарова пришло: если Карякин выиграет - это будет самый нелепый чемпион", - вспомнил Зангалис.

Карякин проиграл матч, допустив всего одну критическую ошибку. С точки зрения Каспарова - достойнее шахматная корона будет смотреться у французов или американцев, и он даже пытался им помогать - вот оно отношение либералов к своей стране.

Хотя в России все больше достойных талантов, которые поднимаются в мировом рейтинге. Карякин в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории. Андрей Есипенко кумиром считал Магнуса Карлсена, а в этом году обыграл его в отдельной партии.

"Я вот до сих пор боюсь, что я проснусь и мне опять играть с ним. Самый большой страх, меня разбудят и скажут, ну давай - сегодня с Карлсеном играешь", - заметил сам Есипенко.

Через полгода Яну Непомнящему предстоит выиграть не партию, а провести длинную серию победных игр в борьбе за мировую шахматную корону. Каспаров уже успел назвать победы Непомнящего везением, игрой, где нечем гордиться. Пока не сработало. Поступок польской спортсменки, на чемпионском матче по шашкам убравшей свой флаг в знак солидарности с россиянкой, у которой триколор по-хамски забрали, говорит о том, что сами игроки ведут себя исключительно по-спортивному. Но внешнее давление усиливается. Ян Непомнящий из-за санкций WADA тоже не сможет поставить на стол российский флаг во время чемпионского матча.

Петр Вершинин, Алексей Платонов, Александр Ивановский, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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