"Добро пожаловать в Москву": эксперты - о возможной встрече Путина и Зеленского

Россия готова обсудить с Украиной двусторонние отношения

На неделе появилось очередное доказательство того, что глобус Украины существует в реальности и на нем идет своя интересная жизнь. По нему в буквальном смысле носится президент Владимир Зеленский с идеей встретиться с Владимиром Путиным. Проблема, во-первых, как сообщают в Кремле, в том, что "из офиса украинского лидера никакой информации по встрече не поступало". Во-вторых, Зеленский все никак не определится с местом встречи. То предлагает линию разграничения на Донбассе, то Ватикан, безмерно удивив католическое государство, то Иерусалим, то Вену. Скоро, видимо предложит Уагадугу или Антананариву. Почему нет. Логики-то в подборе мест не наблюдается. Впрочем, третье, и главное - Москва говорить готова, но разговор должен быть по делу, а не вообще, и должен касаться только вопросов двусторонних отношений. Что до остального, к примеру, урегулирования на Донбассе, то, пожалуйста, звоните в Донецк и Луганск, ведите дела напрямую. Но у Зеленского и его команды какая-та своя логика, и они продолжают свою, как им кажется, очень хитрую политическую игру.

Став президентом, смешить народ Зеленский отнюдь не перестал. Вот и в вопросе подготовки гипотетической встречи с Путиным он решил не изменять своему амплуа. Вся эта история с самого начала, конечно, напоминала фарс. Но когда украинский лидер начал тыкать пальцем в глобус, предлагая провести переговоры то в Израиле, то в Швейцарии, то в Ватикане, все окончательно встало на свои места.

"Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника", - заявил Зеленский.

Соцсети на это предложение Зеленского отреагировал мгновенно, припомнив ему один из номеров "Квартала 95", когда нынешний президент смешил народ только со сцены.

- Что такое Ватикан? - Это государство в государстве! - Донецк что ли?

С иронией слова своего гаранта восприняли и многие украинские эксперты.

"Ну, то есть в голову ему не приходит, что Ватикан, это все равно что пригласить его в Тернополь на стадион имени Шухевича. Ну, примерно. Ну, в голову не приходит. Человек неопытный. И у него, как у Буратино, коротенькие такие мыслишки. Ватикан - это же мир, дружба", - прокомментировал Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

А ещё это столица католического мира. И зачем лидерам двух крупнейших православных государств ехать туда на переговоры, вообще непонятно. Возможно, так Зеленский хотел показать, что Украина - це Европа, а не часть "русского мира". Однако выглядело это дипломатически нелепо, как и вся ситуация в целом.

"Опять-таки, прежде чем заявлять о месте встречи, это обсуждается с принимающей стороной. То есть Ватикан должен дать добро. А, насколько мне известно, в Ватикане об этом никто не знал. Соответственно, должно быть согласовано с Россией, чтобы не получить отказ. Потому что любой отказ на дипломатической арене воспринимается мировым сообществом как очередной проигрыш украинской власти", - сообщил политолог Александр Лазарев.

Впрочем, никакого официального отказа из Москвы не поступало. Да и не могло поступить, поскольку не было официального запроса на встречу. Кроме того, нет согласия о наполнении этих переговоров. Президент Украины, например, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает настаивать на теме Донбасса. Хотя ему чётко дали понять, что обсуждать Россия готова лишь двусторонние отношения с Украиной.

"Поэтому прозвучал ответ. Если хотите обсуждать российско-украинские отношения, добро пожаловать в Москву. И это понятно. Не Путину же ехать к Зеленскому. У того проблемы. Ну, мы готовы принять его. Не вопрос. Приезжайте. Найдём время", - заявил политолог Ростислав Ищенко.

Тем более, что это пойдет на пользу прежде всего Украине и украинцам, которые с мая начнут платить за газ больше, у которых нет вакцины, и которые вот-вот останутся без дизельного топлива. Хотя на носу посевная.

"А разве у нас нет проблем с энергоносителями? Колоссальные проблемы с энергоносителями! А разве у нас нет проблем с товарооборотом? Есть, конечно. Давайте это обсуждать. Почему мы не можем обсудить это с Россией", - сказал Юрий Дудкин, украинский эксперт.

И это лишь малая часть тех, отнюдь не политических тем, которые могли бы обсудить Путин с Зеленским. Однако эти важнейшие для его страны проблемы украинского президента как будто бы не волнуют. Он зациклился на войне, в которой Россия даже не является стороной конфликта. А с теми, кто является, Зеленский говорить не хочет.

"Прямые переговоры с лидерами самопровозглашённых ДНР и ЛНР - это "красная линия", которую Украина не перейдёт. И мой президент очень тверд в этом", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Надо проводить переговоры, чтобы этого достичь со всеми участниками конфликта, в том числе с непризнанными республиками, поскольку они тоже подписывали минские соглашения. У нас есть политическая воля это сделать, если власть не готова. Мы готовы к этим переговорам ради мира и возобновления территориальной целостности государства", - сообщил - Юрий Бойко, депутат Верховной Рады Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Но эти здравые доводы оппозиции власть не слышит. Так было при экс-президент Петре Порошенко. Так осталось и при Зеленском, который в Париже подтвердил, что Украина будет исполнять минские соглашения. С того момента прошло уже почти полтора года. И всё это время Киев намеренно затягивает данный процесс, фонтанируя новыми идеями. То о мифическом плане "Б", то о подключении к переговорам по Донбассу новых игроков в лице США, Канады и Великобритании.

"Я считаю, что минские соглашения должны быть более гибкими. Никто не говорит, что нужно поставить на них крест. Но я считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены. Кроме того, параллельно "нормандскому" может быть создан и другой формат переговоров по Донбассу с привлечением заинтересованных стран", - уверен президент Украины.

"Присоединение новых членов - это желание замылить проблему. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что на Банковой исходят из того, что если формат меняется, то должны меняться и договоренности. То есть это такая возможность уйти от тех соглашений, которые были в 2014 году подписаны", - заявил политический эксперт Кирилл Молчанов.

Однако и тут у Киева ничего не выходит. Ни с "минскими соглашениями", ни со сменой переговорного формата. Уже даже Порошенко предупреждает Зеленского, что все эти шаги могут привести к потере европейского доверия, что подтверждает и заявление МИД Франции: "Мы по-прежнему уверены в том, что "нормандский формат" остается наилучшим для достижения прогресса в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. При этом Франция совместно с Германией продолжает прилагать все усилия для того, чтобы положения, изложенные в минских договоренностях, были в полной мере выполнены".

В то, что это произойдёт при Зеленском. уже мало кто верит. Как, впрочем, и в то, что встреча президентов России и Украины все-таки состоится. При этом Кремль, судя по всему, действительно, готов разговаривать. А вот Киев явно нет, продолжая нагнетать обстановку и на Донбассе, и у границ Крыма, расставив в Херсонской области ракетные установки "Точка-У".

Александр Панюшкин, Екатерина Симанович, Павел Дубов, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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