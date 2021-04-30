"Люди начали давить и топтать друг друга": что известно о трагедии на празднике в Израиле

По последним данным, в результате давки на горе Мерон погибли 45 человек

Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле возросло до 45 человек. Об этом сообщает минздрав страны. Наше посольство в Израиле заявило, что не располагает данными о пострадавших россиянах. Владимир Путин направил израильскому премьеру - Биньямину Нетаньяху - соболезнования в связи с гибелью людей. 2 мая в Израиле объявлено днём траура по жертвам трагедии.

В первые минуты давки на празднике никто не предполагал, что жертв и пострадавших будет так много. В результате трагедии помощь врачей понадобилась более чем 150 людям, пострадавших вывозили вертолётами. Погибли более 40 человек. На кадрах, снятых очевидцами, видны десятки тел, накрытых фольгой.

"Это одно из самых страшных бедствий, постигших Израиль. Мы скорбим о жертвах. Всем сердцем переживаем за их семьи и за раненых, которым желаем выздоровления", - сказал премьер Израиля.

Религиозный праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в Израиле после года самоизоляции. Власти ослабили коронавирусные запреты, разрешив собраться 10 тысячам паломников, но пришло около 100 тысяч. Для ортодоксальных иудеев это место священно. Всю ночь здесь читают молитвы, жгут костры и танцуют в мистическом трансе.

Одной из причин давки как раз и стало то, что люди не обращали внимания на происходящее вокруг. Часть толпы оказалась зажата в узком проходе - в это время другие продолжали праздновать, пока к ним не обратились по громкой связи.

"Мы стояли сзади, когда всё началось. Мы видели, как люди толкали и топтали друг друга", - сказал очевидец Иешуа.

Вот тот самый проход при свете дня (см. видео репортажа). Это коридор шириной около трёх метров, уходящий по наклону горы вниз. Вокруг разбросаны вещи пострадавших - очки, шляпы, бутылки с водой, находили даже детские коляски. Когда сыну исполняется три года, на горе принято впервые стричь его волосы. В толпе люди не могли удержаться на ногах, падали - а сзади напирали другие, ничего не подозревающие паломники. Теперь часть очевидцев обвиняет полицию в том, что это она заблокировала проход. В Сети опубликованы кадры, как люди прорывают оцепление.

"Возле места, где возникла давка, был железный пандус – люди бросились спускаться по нему. Но, когда прибыла полиция, она перекрыла этот проход. А людей становилось всё больше. Полицейские не пускали их, и люди начали давить и топтать друг друга", - рассказал очевидец Шмуэль.

В полиции заявляют: сотрудники проявили героизм, с риском для жизни спасая и эвакуируя людей. Как было на самом деле, определят следователи. Премьер Нетаньяху, посещая место трагедии, пообещал провести тщательное и всестороннее расследование, чтобы подобное не повторилось. Ближайшее воскресенье объявлено в Израиле днём национального траура.

Пётр Вершинин. Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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