Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

В пятницу канцлер Австрии позвонил российскому президенту

В пятницу по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что российский президент рассказал канцлеру о подходах России к урегулированию внутриукраинского кризиса. Как подчеркнул Путин, Киев должен полностью выполнять минские соглашения.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Белоруссии и тему отбывающего наказание в колонии блогера Алексея Навального.

Курц, добавили в Кремле, поблагодарил за приглашение на Петербургский международный экономический форум и подтвердил свое участие в видеоформате.

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