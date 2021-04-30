Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

В пятницу канцлер Австрии позвонил российскому президенту
В пятницу по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что российский президент рассказал канцлеру о подходах России к урегулированию внутриукраинского кризиса. Как подчеркнул Путин, Киев должен полностью выполнять минские соглашения.
Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Белоруссии и тему отбывающего наказание в колонии блогера Алексея Навального.
Курц, добавили в Кремле, поблагодарил за приглашение на Петербургский международный экономический форум и подтвердил свое участие в видеоформате.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram