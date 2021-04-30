"Мечтает о Кубке Стэнли": Илья Ковальчук решил вернуться в НХЛ

Где именно продолжит карьеру форвард, пока неизвестно

Пресс-служба команды Континентальной хоккейной лиги "Авангард", впервые в истории выигравшей на неделе Кубок Гагарина, сообщила, что клуб покидает форвард Илья Ковальчук. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению.

"Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ", - приводятся в сообщении слова генерального менеджера Алексея Волкова.

Он добавил, что "Авангард" оставляет двери для нападающего открытыми и благодарит его за вклад в успехи коллектива.

В этом сезоне 38-летний Ковальчук провел за "Авангард" 40 матчей, забросив 9 шайб и сделав 17 результативных передач.

Ранее Ковальчук уже выступал в НХЛ. Он играл за "Вашингтон", "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Атланту". За океаном на счету российского форварда 966 матчей (454 гола и 450 ассистов).

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