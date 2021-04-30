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В Нидерландах заселили напечатанный дом

17:33
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Вместо ключей - мобильные приложения

Как сообщила газета The Guardian, в Нидерландах супружеская пара - 70-летняя Элиза Лутц и 67-летний Харри Деккерс - переехали в первый в Европе дом, полностью построенный с помощью технологии 3D-печати.
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В качестве ключей они получили специальные приложения на смартфонах.

"На печать этого дома потребовалось всего 120 часов", - сказал генеральный директор компании Weber Benelux Бас Гюисманс.

Площадь здания - 94 квадратных метра, оно состоит из 24 бетонных элементов, печатались они слой за слоем на заводе в городе Эйндховен.

Изначально первые готовые дома планировали выставить на европейский рынок еще в 2019 году, но архитектурный проект оказался сложнее, чем предполагалось.

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