В ДТП на Ставрополье погибли шестеро детей

Микроавтобус столкнулся с грузовиком
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса на Ставрополье погибли шестеро детей, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Информацию подтвердили в ГИБДД.
Уточняется, что микроавтобус столкнулся с грузовиком. Произошла авария на 535-м километре трассы Р-216. Всего пострадали 18 человек.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
РИА "Новости" уточняет, что в автобусе ехали 14 детей и 4 сопровождающих взрослых, они направлялись из Волгограда на баскетбольные соревнования в Черкесск.
Грузовик во время маневра на дороге опрокинулся и придавил микроавтобус, рассказали в краевом управлении ГИБДД.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram