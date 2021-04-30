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В ДТП на Ставрополье погибли шестеро детей

17:25
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Микроавтобус столкнулся с грузовиком

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса на Ставрополье погибли шестеро детей, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Появилось видео ДТП с автобусом в Рязани

Информацию подтвердили в ГИБДД.

Уточняется, что микроавтобус столкнулся с грузовиком. Произошла авария на 535-м километре трассы Р-216. Всего пострадали 18 человек.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

РИА "Новости" уточняет, что в автобусе ехали 14 детей и 4 сопровождающих взрослых, они направлялись из Волгограда на баскетбольные соревнования в Черкесск.

Грузовик во время маневра на дороге опрокинулся и придавил микроавтобус, рассказали в краевом управлении ГИБДД.

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