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Путин в мае проведет в Сочи серию оборонных совещаний

17:48
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Это традиционный формат с участием главы государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести майскую серию оборонных совещаний.
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"Планирует. О сроках сообщим своевременно", - цитирует ответ кремлевского спикера ТАСС на соответствующий вопрос.

Путин традиционно собирает в Сочи руководство Министерства обороны, а также ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это происходит два раза в год.

В 2019-м формат несколько изменили - глава государства стал посещать военные объекты.

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