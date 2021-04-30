Путин в мае проведет в Сочи серию оборонных совещаний

Это традиционный формат с участием главы государства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести майскую серию оборонных совещаний.
"Планирует. О сроках сообщим своевременно", - цитирует ответ кремлевского спикера ТАСС на соответствующий вопрос.
Путин традиционно собирает в Сочи руководство Министерства обороны, а также ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это происходит два раза в год.
В 2019-м формат несколько изменили - глава государства стал посещать военные объекты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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