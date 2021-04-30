Минтруд проводит опрос "Потребность в кадрах в сфере информационной безопасности"

Он пройдет в режиме онлайн-анкетирования

В Министерстве труда и социальной защиты России напомнили, что в целях выполнения пункта 1.35 плана мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" ведомство проводит опрос организаций для определения потребности в кадрах в области информационной безопасности.

Опрос пройдет в срок до 31 мая 2021 года в режиме онлайн-анкетирования. Для заполнения анкеты необходимо пройти по адресу https://itsecurity2021.vcot.info/ и зарегистрировать личный кабинет участника опроса.

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