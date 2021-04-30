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Продолжается прием заявок на конкурс "Рисуем любимый город"

18:09
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Отправить работы можно до 25 июля

Организаторы конкурса "Рисуем любимый город", который стартовал 12 апреля, напомнили, что прием заявок продолжается до 25 июля.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

  • Мегаполис будущего. Москва 2050;
  • Я шагаю по Москве;
  • Зеленый город – Экогород;
  • Не все герои носят плащи.

Один участник может подать неограниченное количество работ, при этом один рисунок не может быть заявлен одновременно в нескольких номинациях. Рисунок может быть выполнен как на бумажном, так и в цифровом форматах. Со всеми требованиями к работам можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие организовано для детей от 5 до 16 лет с целью привлечения внимания юных художников к истории, современности и возможным вариантам градостроительного развития Москвы, а также формирования у детей активной жизненной позиции.

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