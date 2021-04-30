Продолжается прием заявок на конкурс "Рисуем любимый город"

Отправить работы можно до 25 июля

Организаторы конкурса "Рисуем любимый город", который стартовал 12 апреля, напомнили, что прием заявок продолжается до 25 июля.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

Мегаполис будущего. Москва 2050;

Я шагаю по Москве;

Зеленый город – Экогород;

Не все герои носят плащи.

Один участник может подать неограниченное количество работ, при этом один рисунок не может быть заявлен одновременно в нескольких номинациях. Рисунок может быть выполнен как на бумажном, так и в цифровом форматах. Со всеми требованиями к работам можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие организовано для детей от 5 до 16 лет с целью привлечения внимания юных художников к истории, современности и возможным вариантам градостроительного развития Москвы, а также формирования у детей активной жизненной позиции.

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