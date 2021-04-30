Онлайн-игра Всероссийской переписи стала лучшей на крупнейшем digital-конкурсе Европы

Игра поможет расширить аудиторию информационной кампании в поддержку переписи, полагает эксперт

Первое место в номинации "Лучшая онлайн-игра" крупнейшего в Европе digital-конкурса Tagline Awards получила интерактивная игра, посвященная Всероссийской переписи населения. Жюри отметило ее в числе более 3 тысяч заявок во всех номинациях.

Геймплей "лучшей онлайн-игры" построен вокруг поиска предметов в трёх различных локациях. Каждый геймер может "примерить" на себя все ситуации и способы участия в первой цифровой переписи.

Онлайн-игра поможет существенно расширить аудиторию информационной кампании в поддержку переписи за счет "цифрового" поколения, считают в Российской ассоциации по связям с общественностью.

"Геймификация - важнейший коммуникационный тренд. Обращение к онлайн-играм позволяет вовлечь в кампанию "цифровое" поколение, которое не застать на традиционных площадках - на ТВ, радио, в бумажных СМИ. Но вместе с тем игра смоделирована так, что вызывает интерес всех возрастных аудиторий - что принципиально важно для такого охватного проекта, как Всероссийская перепись населения", - полагает вице-президент РАСО Ксения Трифонова.

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