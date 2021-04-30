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Киргизская и таджикская диаспоры призвали своих соотечественников в Москве к миру

18:28
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Необходимо соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации

Пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей привела обращение лидеров и представителей киргизских и таджикских национальных общин и диаспор - они призвали сохранить межнациональный мир в Москве и не поддаваться на попытки использования международных конфликтов с целью влияния на состояние межнациональных отношений.
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"Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов", - цитирует сообщение информагентство "Москва".

Граждане Киргизии и Таджикистана должны соблюдать российские законы, отметили лидеры диаспор, а также проявлять спокойствие и быть бдительными, не поддаваться на подстрекательства и провокации.

"Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях", - также сказано в обращении.

Ответом на любые противоправные действия должны быть обращение в правоохранительные органы и меры, предпринимаемые в правовом поле, подчеркнули представители диаспор.

По их словам, Москва должна оставаться центром единения национальных культур и религий, а ее безопасность зависит от каждого, в том числе от пребывающих на ее территории иностранцев.

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