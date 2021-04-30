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Россия ввела ответные санкции против Евросоюза

18:12
  • пятница
  • 30 апреля 2021

В черный список вошли председатель ЕП и глава берлинской прокуратуры

МИД России в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыло въезд на территорию России следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС:

В МИДе рассказали, кто возглавил список недружественных стран
Путин подписал указ о противодействии недружественным государствам
  • Иварс Аболиныш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
  • Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
  • Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Йорг Раупах, руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;
  • Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;
  • Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
  • Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;
  • Вера Юрова, заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Комментируя ответные санкции, в МИД заявили, что "Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций".

В настоящее время МИД также готовит список недружественных стран. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, он появится в ближайшее время.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Он постановил ограничить или при необходимости запретить заключение с россиянами договоров о найме диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия по отношению к России. Глава государства также поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)".

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