Россия ввела ответные санкции против Евросоюза

В черный список вошли председатель ЕП и глава берлинской прокуратуры
МИД России в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыло въезд на территорию России следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС:
- Иварс Аболиныш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
- Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Раупах, руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;
- Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;
- Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
- Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;
- Вера Юрова, заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Комментируя ответные санкции, в МИД заявили, что "Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций".
В настоящее время МИД также готовит список недружественных стран. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, он появится в ближайшее время.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Он постановил ограничить или при необходимости запретить заключение с россиянами договоров о найме диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия по отношению к России. Глава государства также поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram