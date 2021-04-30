В США оценили вероятность войны с Китаем

Штаты готовятся "сдерживать агрессию"

Первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон не считает неизбежным вооруженный конфликт с Китаем.

"Мы должны избегать ненужной эскалации, в то же время демонстрируя готовность сдерживать агрессию, которая идет во вред нашим национальным интересам", - приводит заявление Хикс РИА "Новости".

Замглавы Пентагона добавил, что США и Китай могут сотрудничать во многих областях, но остаются и области соперничества. Например, международный порядок и экономика.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что уже 20 лет Москва и Пекин углубляют всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, демонстрируя "образец современных отношений между мировыми державами".

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