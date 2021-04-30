ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США оценили вероятность войны с Китаем

18:36
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Штаты готовятся "сдерживать агрессию"

Первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон не считает неизбежным вооруженный конфликт с Китаем.

Россия и Китай заявили о деструктивной роли США в мире
Трамп призвал не подталкивать Россию в сторону Китая

"Мы должны избегать ненужной эскалации, в то же время демонстрируя готовность сдерживать агрессию, которая идет во вред нашим национальным интересам", - приводит заявление Хикс РИА "Новости".

Замглавы Пентагона добавил, что США и Китай могут сотрудничать во многих областях, но остаются и области соперничества. Например, международный порядок и экономика.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что уже 20 лет Москва и Пекин углубляют всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, демонстрируя "образец современных отношений между мировыми державами".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.