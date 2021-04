Десятки человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Агентство Pajhwok сообщило в пятницу со ссылкой на местные власти о взрыве в административном центре афганской провинции Логар - городе Пули-Алам.

Погибли около 30 человек, пострадали не менее 60-ти.

Уточняется, что рядом с госпиталем взорвался заминированный автомобиль. Ни одна из местных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

