МВД назвало предварительную причину ДТП на Ставрополье

Участниками аварии стали автобус, грузовик и легковое авто

Управление МВД по Ставропольскому краю сообщило, что, по предварительным данным, причиной ДТП на дороге Астрахань - Ставрополь недалеко от населенного пункта Ямки, в результате которого погибли пять детей, стал обгон легковым автомобилем грузовика. Водитель не успел завершить маневр.

"В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в числе которых 14 несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

Сведения о пострадавших, добавили в МВД, уточняются, работающие на месте происшествия полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

В больнице Грачевского района сообщили, что в реанимации находятся шесть человек. Для пострадавших подготовили пункт временного размещения.

СМИ пишут, что в ДТП попали воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва. Возбуждено уголовное дело.

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