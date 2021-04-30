Роскомнадзор обратился с требованием к Facebook

Соцсеть заблокировала аккаунт проекта RT Redfish
Роскомнадзор сообщил у себя на сайте, что направил в адрес компании Facebook Inc письмо с требованием снять все наложенные ограничения с просветительского проекта российского Russia Today Redfish. Аккаунт проекта ранее был заблокирован.
"Данные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ", - подчеркнули в ведомстве.
Facebook ограничил доступ к аккаунту после публикации там посвященных событиям Второй мировой войны материалов.
Ограничения, говорят в РКН, должны быть сняты в максимально короткие сроки. В ведомстве напомнили, что подобные действия могут повлечь за собой штраф до миллиона рублей, при повторном отказе следовать закону - до 3 миллионов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram