В США заявили об активном обсуждении саммита Путина и Байдена

Предварительно, переговоры лидеров пройдут летом в Европе

США и Россия активно обсуждают возможную встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

"Мы активно обсуждаем этот вопрос, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности (Николаем Патрушевым). Мы пытаемся строить планы по саммиту летом в третьей стране в Европе, дата не определена, место не определено, но это активно обсуждается", - сказал Салливан в пятницу (цитата по РИА Новости).

По мнению помощника президента США, встреча лидеров будет важна для установления взаимопонимания между двумя странами.

13 апреля Байден предложил Путину провести российско-американский саммит в третьей стране в предстоящие месяцы.

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