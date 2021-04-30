В США заявили об активном обсуждении саммита Путина и Байдена

Предварительно, переговоры лидеров пройдут летом в Европе
США и Россия активно обсуждают возможную встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.
"Мы активно обсуждаем этот вопрос, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности (Николаем Патрушевым). Мы пытаемся строить планы по саммиту летом в третьей стране в Европе, дата не определена, место не определено, но это активно обсуждается", - сказал Салливан в пятницу (цитата по РИА Новости).
По мнению помощника президента США, встреча лидеров будет важна для установления взаимопонимания между двумя странами.
13 апреля Байден предложил Путину провести российско-американский саммит в третьей стране в предстоящие месяцы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram