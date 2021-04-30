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В США заявили об активном обсуждении саммита Путина и Байдена

19:42
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Предварительно, переговоры лидеров пройдут летом в Европе

США и Россия активно обсуждают возможную встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.
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"Мы активно обсуждаем этот вопрос, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности (Николаем Патрушевым). Мы пытаемся строить планы по саммиту летом в третьей стране в Европе, дата не определена, место не определено, но это активно обсуждается", - сказал Салливан в пятницу (цитата по РИА Новости).

По мнению помощника президента США, встреча лидеров будет важна для установления взаимопонимания между двумя странами.

13 апреля Байден предложил Путину провести российско-американский саммит в третьей стране в предстоящие месяцы.

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